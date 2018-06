Comissão de Ética Pública da Presidência pede explicações a Pedro Parente

Colegiado averigua suposto empréstimo a estatal em banco norte-americano

A Comissão de Ética Pública da Presidência questionou a Petrobras e seu ex -presidente da empresa, Pedro Parente, sobre informações veiculadas na imprensa relacionadas a um suposto empréstimo da estatal ao banco americano JP Morgan. De acordo com as reportagens, Parente seria sócio deste banco.

O prazo para enviar esclarecimentos é de 10 dias. A abertura ou o arquivamento do processo depende das respostas apresentadas, que serão analisadas pelos conselheiros.

Censura a Rimoli

A comissão também divulgou que decidiu aplicar uma censura ética ao ex-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) Laerte Rimoli. A medida é referente a uma mensagem publicada em redes sociais, no qual ele ironiza uma declaração dada pela atriz Taís Araújo em palestra alusiva ao Dia da Consciência Negra.

A atriz disse que as pessoas mudavam de calçada ao ver seu filho, "negro e anônimo". E Rimoli comentou que pessoas "pulam do avião" ao ver Tais Araújo. Após péssima repercussão, o ex-presidente pediu desculpas. Ontem, três dos cinco integrantes do colegiado consideraram o conteúdo da postagem discriminatório e afrontoso ao Código de Conduta da Alta Administração Federal.

Rimoli disse que respeita a decisão do colegiado, mas que a considera exagerada. Informou também que estuda com advogados as medidas cabíveis.