Comissão de Ética impõe advertência a Carlos Marun

Nesta quinta-feira (26), a Comissão de Ética Pública da Presidência da República impôs uma advertência ao ministro Carlos Marun (Secretaria de Governo) pelas declarações que o emedebista deu, em dezembro do ano passado, sobre o apoio que esperava dos governadores que desejassem contratar financiamentos da Caixa Econômica à reforma da Previdência.





"Financiamentos da Caixa Econômica Federal são ações de governo. E, nesse sentido, entendemos que deve, sim, ser discutido com esses governantes, alguma reciprocidade no sentido de que seja aprovada a reforma da Previdência, que é uma questão que entendemos hoje ser de vida ou morte para o Brasil", disse Carlos Marun durante uma entrevista concedida no Palácio do Planalto à época.

Em coletiva de imprensa realizada no início desta tarde, o presidente da comissão, Luiz Navarro, afirmou que Marun infringiu o Código de Ética da alta administração federal. De acordo com Navarro, o ministro violou o artigo 3º, que detalha que "no exercício de suas funções, as autoridades públicas deverão pautar-se pelos padrões da ética, sobretudo no que diz respeito à integridade, à moralidade, à clareza de posições e ao decoro, com vistas a motivar o respeito e a confiança do público em geral".

A comissão avaliou que a declaração do ministro "não inspira a confiança do público em geral". Além disso, declarou que o teor do pronunciamento pode transmitir uma imagem distorcida do que deve ser a atuação de um agente público.



"Passa uma imagem de que se não votar com o governo não vai receber empréstimos. E, evidentemente, os empréstimos devem ser concedidos de acordo com critérios técnicos. Ainda que, pela repercussão do fato, isso não tenha se concretizado, as altas autoridades devem demonstrar que estão atuando com integridade e respeito às normas", acrescentou Navarro.



Na manifestação apresentada pelo ministro à comissão, Marun disse que o significado da declaração "não era exatamente" o que foi interpretado. O ministro também declarou que o pronunciamento faz parte do "embate político". Entretanto, os argumentos não convenceram os conselheiros. O próprio Navarro afirmou que as declarações não foram suficientes para "reparar o erro cometido".



O ministro ainda pode recorrer da decisão do colegiado e pedir para que os conselheiros reconsiderem a deliberação. Marun é um dos grandes defensores do presidente Michel Temer e coleciona frases de efeitos proferidas durante suas entrevistas à imprensa.