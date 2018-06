Comissão da Câmara quer respostas da Polícia Civil sobre caso Marielle

Deputados aprovaram requerimento para ouvir os delegados na terça-feira

A comissão externa da Câmara de Deputados que acompanha as investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes quer explicações da Polícia Civil sobre o caso. Nesta terça-feira, os parlamentares aprovaram requerimento da deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), aprovado na terça-feira (26) para que sejam ouvidos o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, e o delegado da Polícia Civil do Rio, Giniton Lages.

A deputada justificou o pedido pelo fato de não haver respostas sobre o caso, passados mais de 100 dias do crime.

"Quando aconteceu a primeira reunião da comissão com o delegado Rivaldo, ele disse que ia se empenhar pessoalmente. E até agora nós não temos nenhuma resposta", destacou.

O coordenador da comissão, deputado Jean Wyllys (Psol-RJ), lembrou que um requerimento anteriormente aprovado já tinha decidido fazer uma diligência para ouvir o Ministério Público.

"Queremos saber qual é o papel do Ministério Público. Até agora, eles estavam calados, não apresentaram quais são as suas ações, já que eles têm um papel importante nessa investigação."

O caso

A vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes foram assassinados a tiros no dia 14 de março, no Rio de Janeiro. Quatro dias antes, a parlamentar havia feiro denúncias contra o Batalhão de Irajá (41º BPM) em seu perfil nas redes sociais, dizendo que a unidade estava "aterrorizando e violentando moradores de Acari", na zona norte do Rio de Janeiro.

No dia seguinte ao duplo assassinato, a Câmara instaurou comissão para acompanhar as investigações.