Comissão da Câmara aprova PL que prevê reserva de imóveis para idosos

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei do deputado Alceu Moreira (MDB-RS), que reserva pelo menos 5% dos imóveis disponibilizados por programas habitacionais do governo ou subsidiados com recursos públicos para pessoas com mais de 60 anos. A proposta altera o Estatuto do Idoso,que determina cota de 3%.

O texto recebeu parecer favorável da deputada Flávia Morais (PDT-GO), que recomendou ainda a rejeição de um substitutivo aprovado em 2015 na Comissão de Desenvolvimento Urbano. Para ela, o texto descaracteriza a proposta original, ainda que esteja baseado em critérios técnicos.

Entre outros pontos, o substitutivo determina ao empreendedor fazer adaptações na residência para o idoso, sem mudança no preço do imóvel.