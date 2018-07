Começam as convenções partidárias; entenda o calendário eleitoral

Neste período, os partidos confirmam seus candidatos e coligações; há ainda a proibição de enquetes eleitorais

Nesta sexta-feira (20) são iniciadas as convenções partidárias. Este é o período do calendário eleitoral que marca o resultado das negociações para formação de alianças entre os partidos a nível estadual e nacional. É neste momento que o tempo de propaganda eleitoral é definido, já que quanto maior o número de siglas apoiando um mesmo político, maior é a visibilidade dele no rádio e na TV.



O cálculo do tempo de propaganda de cada partido tem como base o número de parlamentares eleitos na mais recente eleição. Os partidos mais cobiçados para formar aliança neste período são aqueles com grande bancada, mas que não possuem um pré-candidato bem encaminhado. No caso da disputa à Presidência da República estão entre os mais significativos o PP, PSD, PSB, PR, PTB, PRB e DEM.



Está em jogo não apenas o tempo de propaganda, mas também a indicação de nomes para integrar um governo que venha a ser eleito, além do recurso disponível para a campanha eleitoral. Desta forma, as pesquisas de intenção de voto interferem diretamente nas escolhas.



Juntamente com as convenções, começa também o prazo para o registro de candidaturas junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), oficializando os nomes para a eleição de outubro. Os partidos podem apresentar à Justiça as suas escolhas até o dia 15 de agosto. Desta forma, entre o final das convenções até o início do registro, os partidos podem ainda negociar os vices aos cargos.



Proibição de enquetes

Também nesta sexta-feira (20) o TSE passa a proibir as enquetes eleitorais. É importante destacar que esta é uma modalidade de levantamento diferente das pesquisas eleitorais, que são permitidas.



A justiça eleitoral define a enquete como uma coleta de opiniões de eleitores feita de forma simples, e sem o uso de uma metodologia científica para analisar os procedimentos. Já a pesquisa eleitoral envolve dados estatísticos, demográficos, diferentes faixas de escolaridade, renda, gênero, entre outros.



Confira abaixo o calendário eleitoral até o final do pleito:



- 20/07 a 5/08: Período para as convenções partidárias escolherem as coligações e os candidatos;



- 20/07: Início da proibição de enquetes relacionadas ao processo eleitoral;



- 20/07 a 15/08: Período para requerimento de registro de candidaturas à Justiça Eleitoral;



- 16/08 até 5/10: Período da propaganda eleitoral nas ruas e na Internet;



- 15/08 até 24/08: Período para elaboração do plano de mídia pelo TSE e TREs;



- 31/08 a 4/10: Período da propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV;



- 7/09: Último dia para preenchimento das vagas remanescentes para as eleições proporcionais;



- 9/09: Data da 1º parcial da prestação de contas;



- 17/09: Data do julgamento de todos os pedidos de registro de candidatura;



- 22/09 a 7/10: Período em que nenhum candidato poderá ser detido ou preso, salvo em flagrante delito;



- 2/10 a 9/10 (após as 17h): Período em que nenhum eleitor poderá ser detido ou preso, salvo em flagrante delito, por sentença por crime inafiançável ou desrespeito a salvo-conduto;



- 4/10: Último dia para debates, comícios, reuniões públicas ou promoção de comícios;



- 16/08 a 6/10 (até 22h): Período para distribuição de material gráfico, caminhada, carreata e carro de som;



- 7/10: Votação do primeiro turno;



- 28/10: Votação do segundo turno.