Comandante da Aeronáutica convoca militares a ‘respeitar a Constituição’

Nivaldo Rossato afirma que não é momento de os militares imporem sua vontade

Após a polêmica causada pela declaração do general do Exército, Eduardo Villas Bôas, o comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar Nivaldo Luiz Rossato, publicou nota ontem dizendo que os militares devem respeitar a Constituição e não impor sua vontade.





"É muito importante que todos nós, militares da ativa ou da reserva, integrantes das Forças Armadas, sigamos fielmente à Constituição, sem nos empolgarmos a ponto de colocar nossas convicções pessoais acima daquelas das instituições", escreveu Rossato. "Os poderes constituídos sabem de suas responsabilidades perante a nação e devemos acreditar neles. Tentar impor nossa vontade ou de outrem é o que menos precisamos neste momento", completou o comandante da Aeronáutica.

A nota divulgada à imprensa foi vista como uma tentativa de acalmar os ânimos após a declaração do general do Exército, Eduardo Villas Bôas, que usou o Twitter para dizer que a instituição compartilha "o anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia". O general não citou nomes, mas sugeriu que o Supremo Tribunal Federal (STF) mantenha a prisão em segunda instância no julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).