Com STF e fala de general, Bolsa cai e dólar vai a R$ 3,34

O plenário do STF analisa nesta quarta-feira (4) o pedido de habeas corpus da defesa de Lula, que busca impedir que ele seja preso antes de esgotados recursos em todas as instâncias do Judiciário contra a condenação a 12 anos e 1 mês de prisão imposta pelo TRF-4 por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex no Guarujá (SP).

O mercado financeiro segue com cautela o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (4)O Ibovespa, referência da Bolsa brasileira, que abriu a cair mais de 2%, diminiu o tombo e recuava 0,70%, pelas 14h30. O dólar, que iniciou o pregão a subir 0,52%, a R$ 3,355, maior cotação em um ano. Pelas 14h30, a pressão recou e a moeda americana tinha ligeira alta, para R$ 3,34.