Da prisão, Lula dá aval para plano de governo do PT

O coordenador de campanha, Fernando Haddad, ajustou as propostas com o petista em diversas reuniões na carceragem

O Partido dos Trabalhadores (PT) lançou nesta sexta-feira (3) o programa de governo para a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O plano não inclui uma reforma da previdência e propõe mudanças no sistema judiciário.



O documento foi aprovado pelo pré-candidato de dentro da prisão. O coordenador de campanha, Fernando Haddad, tratou de acertar todos os pontos do programa com o petista em diversas visitas realizadas na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde Lula está preso desde o dia 7 de abril.



O planejamento é dividido em cinco eixos, que inclui políticas de participação popular, com foco na ampliação de plebiscitos, a "promoção" de direitos humanos, um "pacto" para o aprimoramento de áreas como saúde e educação e geração de emprego, além e uma "transição ecológica" para políticas sustentáveis.



Ao citar o equilíbrio do sistema de seguridade sem uma reforma, o partido afirma ser "possível o equilíbrio das contas da Previdência a partir da retomada da criação de empregos, da formalização de todas as atividades econômicas e da ampliação da capacidade de arrecadação, assim como do combate à sonegação".



A sigla cita um "plano emergencial de emprego", sem detalhar as medidas, mas prometendo a retomadas de investimentos da Petrobras, do Programa Minha Casa Minha Vida e a criação de linhas de créditos com juros baixos.



O partido já vinha anunciando uma proposta de mudança no judiciário. Entre as medidas citadas está a redução do período de férias de 60 para 30 dias, o fim do auxilio-moradia para magistrados. A definição do tempo de mandato para ministros dos tribunais superiores também é citada, mas sem indicar a duração.



Convenção

O PT pretende confirmar a candidatura de Lula em convenção nacional a ser realizada na manhã deste sábado (4), em São Paulo. O partido ainda não anunciou com quem deve compor a chapa. Um dos nomes mais cotados é o de Manuela D'Ávila (PCdoB). No entanto, a definição deve ficar para o prazo judicial que segue até 15 de agosto.