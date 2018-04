Com Lula preso, Marina Silva cresce e se aproxima de Bolsonaro, diz Datafolha

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve uma queda nas intenções de voto depois da sua prisão de acordo com um levantamento divulgado pelo Instituto Datafolha neste domingo (15). Agora, o petista com 31% das intenções de voto, uma redução de seis pontos em comparação com a última pesquisa feita em janeiro

Nos cenários sem o ex-presidente, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) e a ex-senadora Marina Silva (Rede) aparecem tecnicamente empatados em primeiro lugar. Sendo que Bolsonaro tem 17% das intenções de voto, e Marina, 15%. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.



Preso desde o último dia (7), quando se entregou para a Polícia Federal, Lula segue sendo a opção do PT como candidato à Presidência da República. A Lei da Ficha Limpa veta a candidatura de pessoas presas, porém não impede que Lula peça registro mesmo que esteja cumprindo pena. Neste cenário, caberá à Justiça Eleitoral analisar o pedido.



O levantamento do Datafolha ouviu 4.194 eleitores em 227 municípios brasileiros. As entrevistas foram realizadas entre os dias 11 e 13 de abril.