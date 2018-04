Com 'Lula' como sobrenome, deputados do PT obstruem votação na Câmara de SP

As sessões estavam acertadas em acordo entre os vereadores. Contudo, o líder do PT na Câmara, Antonio Donato, não descartou novos protestos."A obstrução foi uma decisão nossa, mas a orientação para que todo petista, no seu espaço, na sua tribuna, no seu microfone, possa se manifestar, é nacional. É uma obrigação de todos aqueles que estão solidários ao presidente Lula e essa é a nossa situação", afirmou.



Câmara dos Deputados

Na Câmara dos deputados, vários parlamentares encaminharam pedidos oficiais para a Mesa Diretora para que tenham seus nomes trocados, incluindo Lula no sobrenome. Entre os que já solicitaram a mudança está o líder do partido na Casa, deputado Paulo Pimenta (RS).

O Partido dos Trabalhadores (PT) decidiu nesta terça-feira (10) obstruir a votação na sessão extraordinária na Câmara Municipal de São Paulo. Em protesto, os vereadores adotaram "Lula" como sobrenome no painel eletrônico. Na pauta, 161 itens deixaram de ser analisados.A manifestação ocorre três dias após a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, detido pela Polícia Federal de Curitiba desde sábado (7). A condenação partiu do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) que proferiu sentença de 12 anos e um mês pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia, o petista recebeu como forma de propina da construtoraOAS o apartamento triplex, no Guarujá.