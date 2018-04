Com fogos e buzinaço, rendição de Lula é comemorada igual Copa do Mundo

Há relatos em várias capitais do país de lançamento de fogos, buzinaço e gritaria após o ex-presidente sair do Sindicato escoltado pela PF

A festa dos manifestantes contrários ao presidente Lula teve queima de fogos, buzinaço e celebração igual a de um jogo de Copa do Mundo em várias capitais do país.



Eles comemoraram a saída do ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, escoltado pela Polícia Federal (PF) pelas 18h43.



Logo após o petista deixar o prédio do sindicato, foram ouvidos gritos, buzinações e panealços em diferentes regiões de São Paulo, como Paraíso (zona sul), Higienópolis (centro) e Pinheiros (zona oeste), onde também houve fogos de artifício.



Em Brasília, as manifestações aconteceram na Asa Norte. Em Belo Horizonte, o foguetório ocorreu na Savassi (centro-sul).