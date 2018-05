Com falta de consenso, cota feminina em Fundo Eleitoral pode ser contestada

Medida é vista como uma forma de inibir fraudes, mas parlamentares se incomodaram com o fato de a regra não ter sido originada do Legislativo

Parlamentares já se movimentam contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em ampliar o alcance da cota de gênero de candidaturas também para o uso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e da propaganda partidária. A medida gerou críticas no Congresso Nacional por ter sido imposta pelo Poder Judiciário.



Atualmente, cada partido ou coligação deve ter no mínimo 30% e, no máximo, 70% de suas candidaturas de cada sexo. Historicamente, o mínimo ficou entendido como uma cota para mulheres, que costuma ser menor. Ao responder uma consulta formulada pela bancada parlamentar feminina, o TSE decidiu vincular a porcentagem também ao uso do Fundo Eleitoral, que financia as campanhas e ao tempo na propaganda eleitoral.



Para o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a mudança só poderia ter sido editada pelo Congresso. "É uma decisão meritória, que vai na linha certa, mas o instrumento foi errado. O TSE legislou. E legislar cabe ao Congresso Nacional", disse durante participação do evento Marcha dos Prefeitos, em Brasília.



No mesmo sentido, um possível pedido de reversão da decisão estaria sendo encabeçado pelo partido Solidariedade, que tem como presidente o deputado federal Paulinho da Força (SP).



Reação

A deputada federal Alice Portugal (PCdoB-BA), coordenadora da bancada feminina da Câmara, afirmou que pretende reagir em defesa da decisão do TSE. Para ela, a medida de ampliar o alcance das cotas além de dar mais visibilidade para as mulheres também combate o uso de 'laranjas' para preencher os percentuais mínimos de gênero.



"A dificuldade de 'achar mulheres' para compor as chapas está relacionada diretamente ao financiamento das campanhas. Com a reversão dessa questão do fundo eleitoral obviamente nós teremos mais facilidade de convencimento de garantir mulheres nas campanhas eleitorais diminuindo frontamente essa possibilidade de fraudes, das chamadas ‘laranjas", disse, ao Destak.



A candidaturas fraudadas são caracterizadas principalmente por nomes que não recebem nenhum voto. De acordo com dados do TSE referente as eleições municipais de 2016, foram registradas as candidaturas de 14.417 mulheres que não receberam nenhum voto. Já os homens somam 1.714 nessa situação. Naquele ano, houve caso até de mulheres que foram candidatas em partido no qual não eram filiadas.



O especialista em direito eleitoral, Walber de Moura, também concorda que a medida inibe fraudes. "As mulheres só vão ter igualdade quando houver igualdade econômica", opina. Para ele, o uso do percentual no uso dos recursos da campanha é ainda mais eficiente do que para as candidaturas. "A cota de 30% da verba do Fundo Especial das eleições eu acho uma medida muito mais eficaz de incentivo", afirmou.



Levantamento do Movimento Transparência Partidária apontou que de cada dez eleitores filiados a partidos quatro são mulheres, o que mostra ainda uma disparidade no cenário.



Verba

A dotação prevista para o Fundo Eleitoral é de R$1,7 bilhões. Já o Fundo Partidário é de R$ 888,7 milhões, com regras específicas de aplicação. Ambos devem ser distribuídos levando em conta o mínimo de 30% para a cota de gênero.