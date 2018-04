Com drible na Justiça, Lula terá hoje primeira visita política

Comissão de Direitos Humanos do Senado vai levar 12 políticos hoje a Curitiba; juíza não pode negar pedido do grupo, já que foi aprovado pela Comissão do Senado

Em uma articulação conjunta com a Comissão de Direitos Humanos do Senado, um grupo de políticos ligados ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu driblar a Justiça e vai visitar o político na prisão pela primeira vez nesta terça-feira (17).



Por ser uma diligência aprovada pelo plenário da comissão, a Justiça não teria como negar a visita dos senadores, que alegaram que querem conhecer as condições em que Lula está detido, na sede da Polícia Federal, em Curitiba. Desde o dia 7, quando começou a cumprir a pena de 12 anos e um mês de reclusão pelo caso do triplex do Guarujá, Lula só recebeu a visita dos familiares um dia.



Os advogados são os únicos que têm autorização para ver o petista todos os dias. A Justiça já negou um pedido de governadores e outros duas solicitações estão sob análise. Ontem, no ofício em que permitiu a visita dos políticos a Lula, a juíza federal Carolina Lebbos afirmou que nunca chegou à Justiça casos de violação de direitos humanos de presos, como alegam os senadores.



"Embora não tenha chegado ao conhecimento deste juízo qualquer informação de violação a direitos de pessoas custodiadas na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, já dotadas de defesas técnicas constituídas, tampouco tenha sido expressa no ofício a motivação da aprovação da diligência, dê-se, desde logo, ciência à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba", disse.



A comitiva será formada por 12 senadores, todos apoiadores de Lula: Ângela Portela (PDT-RR), Fátima Bezerra (PT-RN), Gleisi Hoffmann (PT-RN), Humberto Costa (PT-PE), João Capiberibe (PSB-AP), José Pimentel (PT-CE), Lídice da Mata (PSB-BA), Lindbergh Farias (PT-RJ), Paulo Paim (PT-RS), Paulo Rocha (PT-PA), Regina Sousa (PT-PI), Telmário Mota (PTB-RR) e Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM). Eles serão recebidos na casa do senador Roberto Requião (PMDB-PR), que na semana passada recebeu um grupo de governadores, que teve a visita negada pela Justiça.



"Queremos ter a oportunidade de conversar com ele (Lula). E por isso o documento que foi remetido àquela superintendência, busca apenas isso: que a gente possa visitá-lo e também os outros presos que se encontram naquela unidade", afirmou o senador Paulo Paim, que integra a comissão.