Com críticas aos governos petistas, PTB define apoio a Alckmin, por aclamação

Convenção da legenda ocorre neste sábado, em Brasília; pré-candidato do PSDB às eleições participa do evento

Por aclamação, os dirigentes nacionais do PTB aprovaram, na manhã deste sábado (28), o apoio à candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB) para a disputa pela Presidência da República. O encontro, em Brasília, tem a presença do candidato tucano, que sentou à mesa ao lado do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson.



A cúpula do PTB é alvo de investigação pela Polícia Federal por suspeita de esquema de fraude na concessão de registros sindicais pelo Ministério do Trabalho. A deputada federal Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson que chegou a ser indicada para o cargo de ministra, conseguiu uma autorização do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF) para participar da convenção. Ela, contudo, não se sentou à mesa próximo ao candidato tucano.



Coube à Roberto Jefferson tecer as críticas aos governos petistas, do qual o partido foi integrante da base, e ao mesmo tempo elogios ao novo aliado. De acordo, os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e, posteriormente, Dilma Rousseff, foram responsáveis pelas perdas na economia.Ele se referiu aos goverons do PT como "golpe-Lulo-petista"



"Amparados pelas reforma do plano real, Itamar Franco e FHC acabaram com a inflação e criaram condições para que fossem feitas outras ações importantes, como meta de inflação, superavit primário. Lamentavelmente, os governo de lula e Dilma demoliram o tripé estabelecido por FHC", afirmou o presidente do partido.



O presidente do partido defendeu a realização de reformas, como a previdenciária, e afirmou que vão caminhar junto com o PSDB para a aprovação das medidas.



"A identidade entre o PTB e o PSDB vai além das identidades, nas reformas. E os princípio da gestão pública baseadas na cidadania. O temor a Deus e o amor à pátria (...) Precisamos apoiar alguém que defenda menos impostos, menos gastos públicos. Combata privilégios e sobretudo foque a na geração de emprego e renda e melhore a qualidade da educação, especialmente a educação básica. É com Geraldo Alckmin que retomaremos o orgulho de sermos brasileiros", afirmou.