Com base em histórico, STF pode derrubar o voto impresso

"Não é livre para votar quem pode ser chamado a prestar contas do seu voto, e o cidadão não deve nada a ninguém, a não ser a sua própria consciência", afirmou.



O entendimento do STF de 2013 caiu após o Congresso Nacional aprovar em 2015 uma emenda à Constituição que instituiu o voto impresso. Para parlamentares, a medida evita fraudes nas contagens do voto.



Auditorias

A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF), que participa como interessada na ação, concorda com o Legislativo e refuta o posicionamento da PGR. Em nota, a entidade afirma que o voto impresso auxilia auditorias. "Todo e qualquer sistema unicamente eletrônico está sujeito a falhas e, por isso, a incorporação de um componente analógico de auditoria (o comprovante impresso) aumenta de forma substancial sua segurança. Essa é uma constatação prática que orienta a segurança da informação no mundo todo", escreveu.



O presidente da associação, Marco Camargo, afirmou ao Destak que a urna atual não é a ideal. "Qualquer alteração com software malicioso não tem hoje um sistema de auditoria capaz de detectar", disse. Ele afirma que a intenção não é de um retrocesso, e sim do aprimoramento. "Não significa dizer que



Quanto à possibilidade de transtorno ao eleitor, Camargo afirma que já há assistência para isso. "A eventual necessidade de auxílio, a próprio sistema já prevê isso. Já temos auxílio a analfabetos, pessoas com deficiência, por exemplo", defendeu.



Em março, a assessoria jurídica do TSE enviou parecer ao STF afirmando que a impressão é um um "inegável retrocesso no processo de apuração das eleições". O posicionamento foi incluído na ADI em trâmite e será considerado para a avaliação dos ministros.





A empresa fornecedora, CIS Tecnologia, tem até o dia 10 de setembro para entregar todos os 30 mil módulos contratados. Caberá aos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) definirem, no período de 23 de julho a 31 de agosto, as seções eleitorais que receberão os equipamentos. A implementação em todas as urnas será gradual.



De acordo com o TSE não haverá mudança no procedimento do voto. A impressão não será entregue ao eleitor, e sim aos auditores responsáveis pela contagem dos votos. O usuário poderá visualizar a impressão, mas o papel ficará em um "espaço inviolável" no qual apenas técnicos terão acesso.

"O segredo do voto foi conquista impossível de retroação", afirmou a ministra na votação daquele ano. "A quebra desse direito fundamental – posto no sistema constitucional a partir da liberdade de escolha feita pelo cidadão, a partir do artigo 14 – configura afronta à Constituição, e a impressão do voto fere, exatamente, esse direito", defendeu.Na ocasião, Cármen Lúcia ressaltou ainda o risco de coação.a urna precisa ser retirada de circulação. Nós trabalhamos com uma ação conjunta, urna comvoto impresso", disse.