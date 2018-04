CNE vai analisar proposta da base curricular do ensino médio

Apenas as disciplinas de língua portuguesa e matemática aparecem como disciplinas obrigatórias para os três anos do ensino médio



O ministro Mendonça Filho (Educação) entregou ao Conselho Nacional de Educação (CNE) a Base Nacional Comum Curricular do ensino médio (BNCC) na tarde desta terça-feira (3). O conselho é responsável por analisar e aprovar a proposta da pasta antes que o documento comece a valer.



A fim de realizar possíveis aperfeiçoamentos no texto, o CNE vai realizar audiências públicas além de disponibilizar uma plataforma digital para colher sugestões da população antes de apresentar o documento aos conselheiros.



De acordo com o conselheiro Cesar Callegari, presidente da comissão que vai analisar a BNCC, o órgão tem um "desafio gigante" ao assumir a responsabilidade de aprimorar o documento e garantir os direitos de aprendizagem dos jovens.



"O MEC confirma uma proposta reducionista dos direitos de aprendizagem dos jovens brasileiros. As escolas tendem a fazer o que couber, o que puderem em 1,8 mil horas, não o que é necessário. Então, o nosso papel aqui será fazer muito debate, inclusive ouvindo os jovens para que possamos ampliar a visão dos direitos de aprendizagem, que é ó âmago da BNCC", ressaltou.



Entenda



A proposta organiza a base curricular por áreas do conhecimento - linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Apenas as disciplinas de língua portuguesa e matemática aparecem como disciplinas obrigatórias para os três anos do ensino médio.

Os alunos deverão cobrir toda a BNCC em, no máximo, 1,8 mil horas-aula. Enquanto isso, as outras 1,2 mil horas poderão ser dedicadas ao aprofundamento no itinerário formativo de escolha do estudante. Itinerários, esses, que serão desenvolvidos pelos estados e pelas escolas. Para esses casos, o MEC vai disponibilizar nos próximos meses um guia de orientação para apoiar a elaboração dos mesmos.

As escolas poderão oferecer itinerários formativos em cada uma das áreas do conhecimento ou combinando diferentes áreas. Outra opção é a oferta de itinerários formativos focados em algum aspecto específico de uma área. Os alunos também poderão optar por uma formação técnico-profissionalizante, que poderá ser cursada dentro da carga horária regular do ensino médio.

* Com informações da Agência Brasil