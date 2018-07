Comissão analisa projeto que amplia áreas não-edificáveis próximas a fontes de água

Grupo de senadores também avaliará projetos sobre o uso racional da água e reciclagem de resíduos sólidos hoje

A Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado analisa nesta terça-feira (3), às 11h30, o projeto de lei suplementar que dobra o tamanho das faixas não-edificáveis nos parcelamentos de solo urbano. A proposta visa proibir construções num espaço de 30 metros das margens de rios, lagos, lagoas, canais, mares, estradas de ferro e rodovias. Atualmente, a área restrita tem 15 metros.

A proposta, do senador Paulo Bauer (PSDB-SC), será votada na forma de um substitutivo do relator, senador Valdir Raupp (MDB-RO). O projeto tramita em conjunto com um segundo texto de teor semelhante. O substitutivo mescla elementos dos dois projetos.

Se aprovado, o substitutivo precisará ser votado também em turno suplementar pela comissão. Depois, poderá ser enviado para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso para votação pelo Plenário do Senado.

A CMA também analisa, hoje, uma série de projetos sobre o uso racional da água e da reciclagem de resíduos sólidos. Entre eles, o PLS 75/2017 que inclui os óleos e gorduras de uso culinário no sistema de lógica reversa, para à fabricação de sabão, tintas, fertilizantes e outros subprodutos, evitando o seu lançamento nos esgotos. No Brasil, mensalmente, 200 milhões de litros de óleo são descartados. Um litro de óleo pode contaminar até 20 mil litros d’água. O projeto tem parecer favorável do senador Cristovam Buarque (PPS-DF).