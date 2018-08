Ciro Gomes critica "acordões de gabinete" entre PT e PSB

Diretório Nacional do PT anunciou o apoio ao PSB no governo de Pernambuco em troca do apoio nacional ao nome de Lula

O candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) criticou nesta sexta-feira (3) o que chama de "acordões de gabinete" do PSB - partido o qual ele tenta aliança - e o PT. Na ocasião, ele se referiu a negociação entre o diretório petista de Pernambuco e a sigla em troca de uma liberação dos dirigentes para apoio a Luiz Inácio Lula da Silva.



"Degolaram a cabeça de uma jovem militante de Pernambuco, Marília Arraes [candidata ao governo do estado pelo PT], pelo simples crime de ter com as anuências e estímulos da burocracia do PT apresentar uma ideia rebelde aos acordões de gabinete", afirmou durante participação em convenção estadual do PDT no Rio de Janeiro.



Em seguida, ele sinalizou que dificuldades com as coligações acontece com ele e outros presidenciáveis. "Nada mais é o que está acontecendo comigo e com a Marina e soube certo aspecto Bolsonaro", disse.



Pouco antes de falar diretamente sobre o caso, Ciro criticou determinadas relações políticas. "Quando se trata de política a gente precisa ter o pé atrás com todos", afirmou.



Entenda o caso

A Executiva Nacional do PT divulgou nota, nesta quarta-feira (1), afirmando que a vereadora Marília Arraes (PT) não seria mais candidata ao governo de Pernambuco por uma prioridade ao apoio do PSB pela candidatura de Lula.



"Com o objetivo de fortalecer a unidade do campo popular em torno da candidatura Lula, e na perspectiva de construir as condições políticas para que uma aliança progressista governe o país a partir de janeiro de 2019, a direção do PT desenvolveu intenso diálogo com outros partidos, prioritariamente PSB e PCdoB, com os quais temos vínculos históricos", afirmou o PT em comunicado.



Marília, que é vereadora de Recife, é prima do candidato a presidente em 2014, Eduardo Campos (PSB). Em vídeo divulgado na internet, ela criticou a posição do partido.



"Nós estamos firmes, não vamos deixar que a esperança do povo de Pernambuco seja utilizada como moeda de troca", afirmou, se recusando a desistir da candidatura.



Marcos Lacerda (PT), que também tinha sido cotado para o governo do estado, também repudiou a negociação nas redes sociais. "A mim foi oferecida, como alternativa à candidatura ao governo do Estado, a candidatura ao Senado em uma composição com o Partido dos Trabalhadores, sugestão com a qual prontamente discordei. Recebi esta comunicação com indignação, perplexidade, revolta e desprezo", disse.