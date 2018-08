Ciro Gomes anuncia Kátia Abreu como vice

O PDT chegou a negociar a indicação de um vice com o PSB, mas os socialistas ficaram neutros na disputa

Poucas horas depois de o PSB confirmar que não iria apoiar nenhum candidato para a Presidência da República, o PDT anunciou neste domingo (5) a escolha da senadora Kátia Abreu (PDT- TO) para compor a chapa presidencial como vice de Ciro Gomes. A assessoria de imprensa da parlamentar confirmou que ela aceitou o convite. O anúncio oficial da dupla deve ser realizado nesta segunda-feira (6), em Brasília.



O PDT chegou a negociar a indicação de um vice com o PSB a fim de conseguir o apoio da legenda para a disputa. No entanto, os socialistas conversavam ao mesmo tempo com o PT, o qual firmou acordo para não apoiarem oficialmente nenhum candidato em troca de alianças estaduais.



Kátia Abreu, filiada recentemente ao PDT, é fortemente ligada à bancada ruralista, assim como a senadora Ana Amélia Lemos (PP-RS), que foi escolhida como vice para a chapa do tucano Geraldo Alckmin.



A decisão do PSB de não apoiar Ciro teve influência direta do PT. Com a interferência, a Executiva Nacional do PT divulgou nota na última quarta-feira (1) afirmando que a vereadora Marília Arraes (PT) não seria mais candidata ao governo de Pernambuco por uma prioridade ao apoio do PSB pela candidatura de Lula.



Em Minas Gerais, Márcio Lacerda (PSB), que também tinha sido cotado para o governo do estado, também repudiou a negociação nas redes sociais. "A mim foi oferecida, como alternativa à candidatura ao governo do Estado, a candidatura ao Senado em uma composição com o Partido dos Trabalhadores, sugestão com a qual prontamente discordei. Recebi esta comunicação com indignação, perplexidade, revolta e desprezo", disse ele, que tenta manter a candidatura mesmo sob intervenção nacional do partido.