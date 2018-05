Cinco meses após o afastamento do deputado Celso Jacob, suplente é convocado

O parlamentar foi preso em julho de 2017 e podia trabalhar no Congresso, mas teve regime semiaberto revogado em novembro

Foi publicada no Diário da Câmara dos Deputados desta quarta-feira (20) a convocação do suplente José Augusto Nalin (DEM-RJ) para ocupar a vaga do deputado afastado Celso Jacob (PMDB-RJ), impedido de cumprir as atividades do mandato há cinco meses.



Jacob foi preso em julho de 2017 por falsificação de documento público e dispensa irregular de licitação quando era prefeito de Três Rios (RJ). Condenado a sete anos e dois meses, ele cumpria regime semiaberto e desta forma poderia trabalhar no Congresso Nacional durante o dia. Contudo, o político teve o benefício revogado em novembro.



Em uma das voltas para o Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, Jacob foi flagrado tentando entrar com biscoitos e queijo provolone. Ao retirar o benefício do trabalho externo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) considerou que não havia supervisão do trabalho do parlamentar na Câmara dos deputados.