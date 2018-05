Cidadão pode doar a pré-candidato em 'vaquinha virtual'

Repasse voluntário de dinheiro para pré-candidatos pode começar a ser feito a partir desta terça-feira (15)

As pessoas físicas que quiserem financiar com recursos próprios o pré-candidato de sua preferência à eleição deste ano podem a partir desta terça-feira (15) fazê-lo por meio de crowdfunding, também conhecido como "vaquinha virtual".



A novidade foi aprovada na minirreforma eleitoral de 2015 e regulamentada neste ano pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), após a proibição da doação de empresas aos candidatos.



A lei prevê que os pré-candidatos lancem páginas na internet para receber as doações. Entretanto, são vetados os pedidos de votos.



A doação deve ser intermediada por uma das 20 empresas cadastradas no TSE para oferecer esse tipo de serviço. Somente essas plataformas poderão captar recursos.



O repasse voluntário de dinheiro poderá ser feito via boleto, cartão de crédito ou dinheiro em espécie. O limite diário para a doação é de no máximo R$ 1.064,10 por CPF. Caso a pessoa física queira doar mais do que o valor estabelecido, deverá realizar por meio de doação diretamente à conta bancária do pré-candidato ou do partido.



Todas as doações devem ser identificadas com o nome e CPF do doador. No recibo, devem constar ainda outras informações, como CNPJ do candidato, data e meio de pagamento da doação. O prazo limite para qualquer doação é a data da votação: 7 de outubro para o primeiro turno e 28 de outubro para o segundo turno.