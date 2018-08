Em vídeo, músicos comentam encontro com o ex-presidente na prisão

Chico Buarque e Martinho da Vila visitaram o ex-presidente Lula, na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba(PR), na tarde desta quinta-feira (2). Ao saírem, os músicos não falaram com a imprensa e nem com manifestantes, mas um vídeo foi disponibilizado pela assessoria do ex-presidente.



Os músicos narram no vídeo sua percepções e compartilham suas opiniões. "Foi uma bela visita, achei ele muito bem disposto, disposto a ir até o fim e muito bem humorado", comenta Buarque. O cantor também crítica a impossibilidade de Lula não poder se comunicar de forma direta com a imprensa.



"Eu acho que o correto seria a imprensa falar diretamente com ele, ao invés de usar porta-voz. Não consigo entender, até hoje, porque que a imprensa não tem esse acesso. A questão não é só a liberdade do Lula, é também à liberdade de imprensa", completa Chico Buarque.



Martinho da Vila se declarou emocionado e portanto optou por não dar entrevistas ou falar com manifestantes.