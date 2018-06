Chega a 21 total de presos liberados por Gilmar Mendes em desdobramento da Lava Jato

Foi liberado nesta quinta-feira (7) o empresário Arthur Pinheiro Machado, detido por desvios em fundos de pensão na Operação Rizoma

O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal (STF) mandou soltar nesta quinta-feira (7) o empresário Arthur Pinheiro Machado, detido no âmbito da Operação Rizoma. Com a decisão, chega a pelo menos 21 o número de pedidos de liberdade aceitos pelo magistrado em descobramentos da Lava Jato em menos de um mês.



Arthur Pinheiro foi acusado de desvios nos fundos de pensão. Seriam alvos a Postalis, Correios e Serpros. A prisão foi despachada pelo juíz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, o mesmo que enviou um ofício ainda nesta semana, pedindo que o ministro não trate os crimes de corrupção como "crimes menores".



O ofício foi enviado na última segunda-feira (4), após o total de liberações feitas pelo ministro chegar a 19. A marca foi alcançada após a aprovação no mesmo dia de quatro pedidos de habeas corpus de detidos na Operação 'Câmbio, Desligo', que apura desvios de recursos no governo do Rio de Janeiro para constas no exterior. Prisões estas também determinadas pelo juiz Bretas.



Na Operação Câmbio, Desligo, com alegação de falta de provas de irregularidades foram liberados os suspeitos de serem beneficiados dos recursos ilícitos Athos Roberto Albernaz Cordeiro, Oswaldo Prado Sanches, Paulo Sérgio Vaz de Arruda e Rony Hamoui. Todos foram presos por determinação do juiz federal Marcelo Bretas.



Operação Calicute

No final de maio, Gilmar Mendes mandou soltar os ex-integrantes do governo Sérgio Cabral, presos pela Lava Jato, Hudson Braga e Carlos Miranda, respectivamente ex-secretário de Obras e ex-assessor do na época governador, foram soltos pelo magistrado.



Os dois estavam detidos há um ano e meio, após serem presos na Operação Calicute, da Polícia Federal, em novembro de 2016. Eles seguem, no entanto, proibidos de: sair do país; sair à noite, nos fins de semana e feriados; e manter algum contato com outros investigados.