Cerca de 10% da verba autorizada aos ministérios não é gasta

Os ministérios do governo federal já deixaram de gastar neste ano cerca de 10% do total das verbas que são autorizadas pelo Tesouro Nacional. De acordo com a Secretaria Nacional do Tesouro, dos R$ 130,7 bilhões autorizados pela equipe econômica para serem gastos este ano, cerca de R$ 12,7 bilhões não foram gastas.

De acordo com a pasta, entre os valores liberados – R$ 118 milhões- a maior parte é referente a emendas parlamentares (R$ 2,4 bilhões). Em seguida, vêm os Ministérios da Saúde (R$ 1,9 bilhão), da Defesa (R$ 1,8 bilhão) e da Educação (R$ 1,4 bilhão). Os encargos financeiros da União, executados em sua maioria pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, concentram R$ 1,8 bilhão dos gastos.

De acordo com o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, não há como haver um controle por parte do Tesouro em relação aos gastos das pastas. "Isso é de cada ministério. O Tesouro não tem como controlar como cada órgão executa uma obra com gasto já autorizado", declarou.



Rombo

Para 2019, o governo estima rombo de R$ 94,5 bilhões. O cálculo inclui o lucro do Banco Central, que reforça o caixa do Tesouro e reduz a necessidade de emissão de títulos da dívida pública. No entanto, a conta pode ter o reforço dos R$ 30 bilhões do cancelamento de restos a pagar e de mais R$ 25 bilhões da antecipação, em 20 anos, do pagamento da dívida do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ao Tesouro e de novas concessões do setor de petróleo e gás.