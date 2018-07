Centrão tenta correr atrás do prejuízo e manter a vice de Alckmin

Com a desistência de Josué Gomes (PR) para a disputa ao lado do tucano, grupo tenta apaziguar disputas internas para indicar novo nome

Poucos dias após fechar apoio em torno da candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB) para a disputa pela Presidência da República, os partidos da Centrão foram pegos pela negativa do empresário Josué Gomes (PR) de compor a chapa com o tucano. A partir de agora, o grupo tem poucos dias para apaziguar disputas internas e chegar a um consenso para um novo indicado.



Entre os nomes mais cotados para estarem ao lado de Alckmin no palanque estão Aldo Rebelo (Solidariedade) e Flávio Rocha (PRB). O último tem o apoio do Movimento Brasil Livre (MBL) e havia anunciado a desistência para o cargo de presidente. O DEM pode indicar o ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, ou o atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que chegou a ser cotado como pré-candidato da legenda.



Negociações

Mesmo longe das negociações, a negativa de Josué Gomes aos tucanos foi resultado de uma interferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do qual o pai do empresário foi vice-presidente.

O empresário, que também era disputado para uma possível composição com o PT, era cotado pelos apoiadores de Lula para trazer para a disputa uma espécie de "reconstrução" da chapa vitoriosa de 2002/2006.



O PT segue insistindo na pré-candidatura de Lula, preso e inelegível, o que tem dificultado o fechamento de acordo, já que ainda não indicou um nome para substituir o ex-presidente, em caso de negativa da candidatura por parte dos Tribunais Superiores. Partidos tradicionalmente de esquerda, como o PSB, estão divididos entre o apoio ao petista e Ciro Gomes (PDT), que segue sem vice para a disputa.



Jair Bolsonaro (PSL) e Marina Silva (REDE) caminham para a definição de chapa pura. Apesar disso, os partidos devem aguardar até o fim do prazo das convenções, em 5 de agosto, antes definir com quem vão dividir palanque.