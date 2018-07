Centrão sacramenta apoio, e Alckmin fala em 'esforço conciliatório'

DEM, PP, PR, PRB e Solidariedade abriram mão de suas pré-candidaturas em torno do nome do tucano; encontro foi nesta manhã em Brasílai

O Centrão sacramentou na manhã desta quinta-feira o apoio oficial à candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB) na disputa pela Presidência da República. DEM, PP, PR, PRB e Solidariedade abriram mão de suas pré-candidaturas em torno do nome do tucano. Alckmin, que esteve no evento, falou que o Brasil precisa de união para resolver seus problemas.



"Não me escolheram porque estou em primeiro [nas pesquisas]. Estão vindo por convicção de que temos que esta juntos em um grande esforço conciliatório", afirmou o tucano.



O grupo, contudo, ainda precisa apaziguar as disputas internas para definir quem vai ficar com a indicação de vice. Entre os cotados estão Aldo Rebelo, do Solidariedade, Rodrigo Maia (DEM) e Flávio Rocha (PRB). A busca nas conversas dos partidos é por um nome que equilibre a chapa do tucano, puxando apoio de centro-esquerda. Apesar da negativa de Josué Gomes, filho do ex-vice presidente José Alencar, os partidos do Centrão ainda acreditam que podem ter o empresário na disputa.





Alvo dos petistas

Mesmo longe das negociações, a negativa de Josué Gomes aos tucanos foi resultado de uma interferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do qual o pai do empresário foi vice-presidente.

O empresário, que também era disputado para uma possível composição com o PT, era cotado pelos apoiadores de Lula para trazer para a disputa uma espécie de "reconstrução" da chapa vitoriosa de 2002/2006.