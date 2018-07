Hoje centrão oficializa apoio à Alckmin, mas sem consenso sobre vice

Nome de Aldo Rebelo, do Solidariedade, ganhou força após a desistência de Josué Gomes, do PR

O Centrão, grupo formado por 12 partidos, vai anunciar nesta quinta-feira (26) pela manhã o apoio oficial à candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB) na disputa pela Presidência da República. O grupo, contudo, ainda precisa apaziguar as disputas internas para definir quem vai ficar com a indicação de vice. A expectativa é que o grupo empurre a decisão para a data limite da realização das convenções, dia 5 de agosto. Mas há quem queira resolver logo a disputa.

O presidente nacional do Solidariedade (SD), deputado federal Paulinho da Força (SP), está confiante que a definição possa sair antes. Para ele, o nome do pré-candidato da sigla, Aldo Rebelo, deve ser confirmado até sábado (28), dia da convenção do partido. O DEM também corre pelos bastidores, com a possibilidade de indicar o deputado federal Rodrigo Maia, pré-candidato da legenda ao cargo. O PRB ainda tenta emplacar o nome do empresário Flávio Rocha ao lado de Alckmin.

"O Aldo [Rebelo] é o que mais agrega na medida em que o Josué [Gomes, do PR] saiu e tinha ali uma preferência por ele. Vamos ver o que a gente faz", disse ao Destak.



A busca nas conversas dos partidos é por um nome que equilibre a chapa do tucano, puxando apoio de centro-esquerda. Aldo Rebelo foi filiado ao PCdoB por 40 anos. Apesar de o nome de Aldo estar crescendo entre os cotados para a vaga, ainda há movimentos para que Josué, filho de José Alencar, que foi vice de Luiz Inácio Lula da Silva, acate a indicação do Centrão para ser vice do tucano.

"[Josué] não foi descartado. Ainda continua uma esperança de que pode ser [o vice]", afirmou.

Alvo dos petistas

Mesmo longe das negociações, a negativa de Josué Gomes aos tucanos foi resultado de uma interferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do qual o pai do empresário foi vice-presidente.

O empresário, que também era disputado para uma possível composição com o PT, era cotado pelos apoiadores de Lula para trazer para a disputa uma espécie de "reconstrução" da chapa vitoriosa de 2002/2006.