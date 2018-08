Cenário incerto gera ‘teatro das convenções’

Partidos confirmam candidatura de políticos que ainda negociam formação de alianças nas chapas com outras siglas

O cenário de indefinição nas alianças partidárias persiste faltando apenas três dias para o fim do período de convenções. As reuniões dos partidos cumprem apenas formalidades ao confirmar candidatos que não descartam abrir mão da disputa caso viabilizem uma coligação.



O mais recente recuo de entendimento firmado em convenção nacional foi protagonizado pelo PSC (Partido Socialista Cristão). A sigla foi uma das primeiras a confirmar candidatura própria, lançando o economista Paulo Rabello. Ontem, o político abriu mão de encabeçar uma chapa para ser vice de Álvaro Dias (Podemos).



O clima de dúvida sobre o registro também esteve presente no encontro nacional do PCdoB, que tinha como objetivo confirmar a candidatura da deputada estadual gaúcha Manuela D’Ávila. O nome foi aclamado e aprovado por unanimidade, mas o partido ainda negocia uma aliança com outros partidos de esquerda, além de ser cotado como vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Logo após discursar como candidata do partido, Manuela defendeu o posto, mas afirmou que tem "esperanças" de se unir a outras siglas sem precisar necessariamente participar da chapa.



"Ainda temos algum tempo. Se surgir uma unidade nesse sentido [agenda comum da esquerda], nós seguimos entusiastas porque para nós há uma necessidade muita viva de retirar o Brasil da crise que nós temos", disse.



Vices



A busca por vices também é uma incógnita. No terceiro dia de convenções, em 22 de julho, Jair Bolsonaro (PSL) lançou sua candidatura com direito a discurso de Janaína Paschoal, cotada como a primeira opção para compor uma chapa pura do partido. A definição, no entanto, não tem prazo para ser anunciada. Enquanto isso, o partido negocia com o PRTB, de Levy Fidelix, que pode deixar de concorrer caso o correligionário, general Hamilton Mourão, una-se ao PSL.



As conversas sobre a definição do vice também limitaram os efeitos da convenção partidária do Solidariedade. A sigla que compõe o Centrão - DEM, PP, PR e PRB - resolveu apoiar a candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB). Com a aliança, Aldo Rebelo foi apresentado no encontro como um possível vice do tucano e o apoio ao ex-governador de São Paulo já havia sido anunciado dois dias antes.



Por lei, a indefinição tem data para acabar: 15 de agosto – dia limite para o registro das chapas.