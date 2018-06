Celular de Eduardo Cunha passará por perícia

04.06.2018 18:23

Aparelho guarda mensagens que ligariam Michel Temer a esquema de propina

Um aparelho celular do ex-deputado Eduardo Cunha (MDB-RJ) passará por nova perícia, a pedido da Operação Lava Jato. No telefone, segundo a Polícia Federal, constam mensagens em que o presidente Michel Temer é citado.



Conforme os agentes, em um diálogo de 2012, Cunha e o então deputado Henrique Eduardo Alves (MDB-RN) conversaram sobre o repasse de propina por Joesley Batista a políticos do MDB na Câmara. O ex-presidente da Câmara teria dito a Alves que o pagamento combinado não agradaria a Temer. "Isso vai dar merda com o Michel", escreveu Cunha, de acordo o laudo da PF.



Porém, ao ser remetido à primeira instância, o laudo foi encaminhando junto com os autos, sem as mídias – agora solicitadas pela defesa de Cunha ao juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba. Moro encaminhou a solicitação ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que a acolheu.

Este inquérito da Lava Jato investiga se Eduardo Cunha fez parte de um esquema de desvio de recursos na contratação de navios-sonda pela Petrobras. O ex-deputado nega participação.

Cunha está preso preventivamente no Complexo Médico-Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, desde setembro de 2016. No último dia 1º, ele foi condenado a 24 anos e dez meses de prisão, em regime fechado, pelo crime de corrupção no processo que apurou pagamento de propina de empresas interessadas na liberação de verbas do Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS).