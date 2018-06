Celso de Mello libera julgamento de Gleisi e Paulo Bernardo na Lava Jato

Agora caberá ao presidente da Segunda Turma do STF, Ricardo Lewandowski, marcar a data da sessão

A ação penal da Operação Lava Jato contra a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) e o marido, o ex-ministro do Planejamento Paulo Bernardo, está com julgamento autorizado. Revisor da ação, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello liberou o trâmite após examinar o voto do relator, Edson Fachin. Caberá agora ao presidente da Segunda Turma do STF, Ricardo Lewandowski, marcar a data do julgamento.

Gleisi e Paulo Bernardo são réus pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Na mesma ação, será julgado o empresário Ernesto Kugler Rodrigues, ligado ao casal. Segundo o Ministério Público, o trio teria pedido e recebido, R$ 1 milhão desviados do esquema de corrupção em curso na Petrobras. O dinheiro teria sido encaminhado à campanha eleitoral de Gleisi, por meio de depósitos do doleiro Alberto Youssef à empresas de Rodrigues.

Em novembro passado, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu a condenação da senadora e de Paulo Bernardo, e, ainda, que indenizassem os cofres públicos em R$ 4 milhões.

Na fase de defesa, os advogados do casal afirmaram que as acusações são "meras conjecturas feitas às pressas" em função de acordos de delação premiada.

"A requerida [senadora] jamais praticou qualquer ato que pudesse ser caracterizado como ato ilícito, especialmente no bojo do pleito eleitoral ao Senado Federal no ano de 2010, na medida em que todas as suas contas de campanha foram declaradas e integralmente aprovadas pela Justiça Eleitoral", afirmou a defesa, na ocasião.

O Destak tentou contato com os advogados nesta sexta-feira, sem sucesso.