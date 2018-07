CCJ pode votar parecer sobre tramitação de PECs durante a intervenção federal no Rio

Nesta quarta-feira (4), a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania tentará, novamente, analisar o parecer do deputado Leonardo Picciani (MDB-RJ) sobre a análise de propostas de emenda à Constituição (PEC) durante a intervenção federal no Rio de Janeiro. A votação tem sido adiada sucessivas vezes por falta de acordo entre os parlamentares.

O relatório é contrário à tramitação de PECs em todas as fases do processo legislativo durante a intervenção. Picciani acolheu recurso apresentado pela deputada Maria do Rosário (PT-RS) contra a decisão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que autorizou a análise de PECs na CCJ e nas comissões especiais enquanto durar a supressão de autonomia do Rio.

A possibilidade de se votar mudanças constitucionais nesse período tem provocado polêmica por causa do artigo 60 da Constituição, que diz que a Carta "não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio".