CCJ do Senado aprova projeto que obriga preso a ressarcir gastos na cadeia

Durante a etapa de audiência pública, órgãos questionaram o cenário de acesso ao trabalho no sistema carcerário

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira (6) o projeto de lei que obriga detentos a devolver aos cofres públicos o valor gasto com sua manutenção no presídio. Caso não haja pedido para que a matéria seja votada em plenário, ela segue para análise na Câmara dos Deputados.



A proposta sugere que caso a pessoa não possa pagar com recursos pessoais, teria que trabalhar durante a sentença. o relator da proposta, Waldemir Moka (MDB-MS), defendeu que a ideia não é punir os detentos e sim incentivar a atividade. "Quero combater a ociosidade, que tem levado os presos a serem presas fáceis das facções que estão hoje infestando nossos presídios", afirmou o senador.



A matéria teve voto favorável do relator, senador Ronaldo Caiado (DEM-GO), Ele defendeu que o objetivo da projeto é cobrir o gasto que atualmente recai sobre a sociedade brasileira a um custo médio de mais de R$ 2.440,00 por mês.



Durante a etapa de audiência pública, órgãos questionaram o cenário de acesso ao trabalho no sistema carcerário. Na ocasião, a representante do Ministério Extraordinário da Segurança Pública, Mara Fregapani, destacou que entre os 729 mil presos no sistema carcerário do país, apenas 96 mil trabalham durante o regime de reclusão, ou seja, 13% do total.



Ao comentar a situação dos presos brasileiros, Fregapani afirmou que não há dúvidas sobre o potencial de ressocialização do trabalho, mas que apesar das atividades terem alta procura, nem sempre são ofertadas pelas unidades prisionais. A parclea também é pequena entre os estudantes. De acordo com os dados, 74 mil presos frequentam a sala de aula.