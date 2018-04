CCJ aprova destinação de 30% da receita com faturamento em leilões para educação básica

'O combate à violência, por exemplo, passa por investimentos em ensino', declarou o relator do projeto, Chico Alencar, ao defender a medida

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara aprovou, nesta terça-feira (24), um projeto de lei que determina o repasse de 30% dos recursos arrecadados pela Receita Federal (RF) com a venda de produtos importados apreendidos para a educação básica pública - ensinos infantil, fundamental e médio.



Como a decisão foi em caráter conclusivo, o texto, de autoria do deputado Pedro Cunha Lima (PSDB-PB), segue direto para a deliberação do Senado. A matéria só será analisada pelo plenário da Câmara caso algum parlamentar apresente um recurso com as justificativas da solicitação de inclusão do tema na ordem do dia.



No colegiado, a proposta foi relatada pelo vice-líder do PSOL na Câmara, deputado Chico Alencar (RJ). O parecer do parlamentar foi favorável à proposta. De acordo com ele, os recursos serão muito importantes.



"Tenho convicção de que esses recursos serão muito importantes. Uma criança que a gente possa atender com educação já é de grande valia. O combate à violência, por exemplo, passa por investimentos em ensino", alegou durante apresentação do seu relatório aos membros da comissão.