Cármen Lúcia pede 'serenidade' às vésperas do julgamento

O HC tenta evitar que o ex-presidente cumpra a execução da condenação provisória de 12 anos e um mês de prisão, estabelecida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). Lula foi condenado na ação penal que investiga o apartamento tríplex no Guarujá (SP).

Apesar de o TRF-4 ter negado os embargos de declaração apresentados pela defesa do ex-presidente no último dia 26, uma liminar concedida pela maioria dos ministros do Supremo no último dia 22 impede a prisão do ex-presidente até o julgamento do mérito do habeas corpus.



Com o amplo espaço de tempo até a data prevista para o julgamento da questão, manifestantes contrários e favoráveis ao petista conseguiram organizar atos nas proximidades da Corte para o dia 4. Nesta segunda-feira (2), Cármen Lúcia teve uma reunião logo cedo com o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Rogério Galloro. Durante o encontro ambos discutiram um possível reforço na segurança da Esplanada dos Ministérios.



Continuar a ler Relacionado Advogados de Lula levam ao STF parecer contra prisão após 2ª instância Procurador anuncia greve de fome para pressionar STF por prisão em 2ª instância Faixa ironiza o STF em frente ao tribunal Supremo voltará do feriado sob pressão Ministro do STF manda soltar aliados de Temer Diante desse cenário, Cármen Lúcia pede: "Há que serem respeitadas opiniões diferentes".



"O fortalecimento da democracia brasileira depende da coesão cívica para a convivência tranquila de todos. Superam-se dificuldades fortalecendo-se os valores morais, sociais e jurídicos. Problemas resolvem-se garantindo-se a observância da Constituição, papel fundamental e conferido ao Poder Judiciário, que o vem cumprindo com rigor", pondera.



Ainda de acordo com a presidente do STF, gerações de brasileiros lutaram por uma sociedade livre e justa, e "nela não podem persistir agravos e insultos contra pessoas e instituições pela só circunstância de se terem ideias e práticas próprias".

No último dia 27, o ministro Edson Fachin, relator dos processos da Operação Lava Jato na Corte admitiu estar sendo ameaçado. Fato que o obrigou a solicitar à presidente do STF reforço na segurança de seus familiares. No mesmo dia, dois ônibus da caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que cumpriam itinerário em Curitiba foram atingidos por tiros. A Polícia Civil do estado já abriu inquérito para investigar a ação.



Sem citar qualquer ato específico - julgamento do habeas corpus, ameaças a Fachin ou ataque aos ônibus da caravana de Lula - Cármen Lúcia enfatiza que "diferenças ideológicas não podem ser inimizades sociais".



"A liberdade democrática há de ser exercida sempre com respeito ao outro. O sentimento de brasilidade deve sobrepor-se a ressentimentos ou interesses que não sejam aqueles do bem comum a todos os brasileiros", acrescenta.



No último dia 27, o ministro Edson Fachin, relator dos processos da Operação Lava Jato na Corte admitiu estar sendo ameaçado. Fato que o obrigou a solicitar à presidente do STF reforço na segurança de seus familiares. No mesmo dia, dois ônibus da caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que cumpriam itinerário em Curitiba foram atingidos por tiros. A Polícia Civil do estado já abriu inquérito para investigar a ação. Com o amplo espaço de tempo até a data prevista para o julgamento da questão, manifestantes contrários e favoráveis ao petista conseguiram organizar atos nas proximidades da Corte para o dia 4. Nesta segunda-feira (2), Cármen Lúcia teve uma reunião logo cedo com o diretor-geral da Polícia Federal (PF),

Em pronunciamento que será exibido na noite desta segunda-feira (2) na TV Justiça, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, destaca que "vivemos tempos de intolerância e de intransigência contra pessoas e instituições" e que, por isso mesmo, "há de pedir serenidade". A aparição da presidente acontece dois dias antes do julgamento do mérito do habeas corpus preventivo impetrado na Corte pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O pedido será analisado pelo plenário na próxima quarta-feira (4), às 14h."Serenidade para se romper com o quadro de violência. Violência não é justiça. Violência é vingança e incivilidade. Serenidade há de se pedir para que as pessoas possam expor suas ideias e posições, de forma legítima e pacífica", aponta.