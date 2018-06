Cármen Lúcia e Raquel Dodge defendem mais espaço para mulheres em posições de poder

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, e a procuradora-geral da República (PGR), Raquel Dodge, defenderam a ampliação da participação das mulheres nas posições de poder durante a abertura da 1ª Conferência Nacional das Procuradoras da República. O evento começou nesta sexta-feira (15) e termina no sábao, em Brasília. Ambas também discursaram pelo fim das desigualdades de gênero no Brasil.

Cármen Lúcia lembrou que a Constituição Federal, que em outubro completará 30 anos, destaca o princípio da igualdade e aponta expressamente que homens e mulheres são iguais perante a lei. Porém, destacou que o país ainda registra muitos casos de violência contra a mulher, e que, entre os políticos eleitos, os homens são maioria.

"Todas essas desigualdades são apenas a expressão de uma sociedade que ainda não aprendeu a igualar", afirmou a presidente do STF.