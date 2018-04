Cármen Lúcia assume Presidência nesta sexta-feira

Na agenda de Cármen Lúcia estão previstas reuniões com a advogada-geral da União, Grace Mendonça, e com o ministro da Defesa, general Joaquim Silva e Luna.



A última vez que o presidente do STF precisou assumir o cargo majoritário do Executivo nacional foi em 2014, quando o então ministro Ricardo Lewandowski substituiu Dilma Rousseff (PT).

A presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) ministra Cármem Lúcia assume na tarde desta sexta-feira (13) o cargo de Presidente da República e deve ficar até sábado (14) enquanto Michel Temer (MDB) estiver em Lima no Peru para participar da Cúpula das Américas.A Constituição Federal diz que presidente do Supremo Tribunal Federal é a quarta na linha sucessória. Porém, o Brasil não tem vice-presidente no momento e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (MDB), e do Senado, Eunício Oliveira (MDB), que seriam os seguintes na linha sucessória, também estão em viagens ao exterior.Maia embarcou nesta quinta-feira (12) para o Panamá para participa de reunião do parlamento latino-americano e Eunício está em visita oficial no Japão.