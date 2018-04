Cármen está disposta a levar julgamento de Lula até de madrugada

Previsão é de que os votos sejam longos e há possibilidade do resultado só sair nesta quinta-feira (5), fala do general causou desconforto entre os ministros

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, está disposta, se necessário, a levar até de madrugada sessão plenária desta quarta-feira (4) que vai julgar o habeas corpus preventivo impetrado pela defesa do ex-presidente Lula (PT).



O petista quer aguardar em liberdade até o esgotamento de todos os recursos no caso do triplex do Guarujá (SP), ou pelo menos até uma decisão final do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



Dentro do STF, a expectativa é de que a sessão seja longa, com votos extensos proferidos pelos ministros e a possibilidade do resultado só ser proclamado na sessão desta quinta-feira (5).



No STF, causaram desconforto as declarações do comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, que manifestou nesta terça-feira (3), por meio do Twitter, o "repúdio" da Força à impunidade. "Asseguro à Nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à Democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais", escreveu o general. O mercado entendeu que a mensagem era uma sugestão de um golpe militar, caso o STF vote a favor do habeas corpus de Lula.



O ministro Edson Fachin, relator do processo, já proferiu seu voto, contra o habeas corpus pedido por Lula. Agora, vota o ministro Gilmar Mendes, que antecipou a leitura do voto, já que pretende embarcar de volta para Portugal ainda nesta quarta-feira.