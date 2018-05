Carlinhos Cachoeira vai cumprir pena em Goiânia

Empresário foi condenado no caso da Loterj, em 2013, a seis anos e oito meses de reclusão por corrupção

O contraventor Carlos Augusto Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira irá cumprir pena em Goiânia. A determinação foi do juiz titular da Vara de Execução Penal (VEP) do Rio de Janeiro, Rafael Estrela.

O magistrado acatou o pedido feito pela defesa de Cachoeira, que foi condenado pela Justiça do Rio a seis anos e oito meses de reclusão por fraudes na Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj).

"Ante a documentação apresentada pela defesa, comprovando o vínculo familiar que o apenado possui naquele Estado e atento aos fins da pena com o objetivo de ressocialização do penitente, sendo fator crucial neste processo o contato familiar determino a transferência da execução para a Comarca de Goiânia", escreveu o magistrado.

A prisão de Cachoeira foi determinada no último dia 4 pelo ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Cachoeira estava em prisão domiciliar em Goiânia, aguardando a decisão do STJ.