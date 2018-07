Candidatos, Bolsonaro e Ciro têm duas semanas para encontrar os vices

Ambos tiveram os nomes confirmados no final de semana; nas esquerdas chapas anunciadas já estão completas

Sacramentados como candidatos na disputa pela Presidência da República, Ciro Gomes (PDT) e Jair Bolsonaro (PSL) transformaram as intenções de voto em uma batalha interna e começam a disputa eleitoral sem vices ao lado. A partir de agora, ambos têm duas semanas, até o final das convenções, para convencer os aliados e terem um indicado.



Ciro Gomes, que perdeu o apoio dos partidos do Centrão para Geraldo Alckmin (PSDB), centra forças para convencer o PSB a integrar a chapa. Além de ser o mais cotado para indicar o nome do vice, os socialistas são importantes pelo tempo que podem trazer para Ciro na propaganda eleitoral. O PSB, que teve candidato próprio em 2014 - primeiro com Eduardo Campos, que morreu, e depois com Marina Silva - só irá decidir o caminho no dia 5 de agosto, último dia das convenções.



Já Jair Bolsonaro, considerado um dos nomes mais fortes, e também polêmicos, para a disputa pelo cargo, chegou à convenção do partido acumulando rejeições que resultaram até mesmo na dificuldade de fechar um nome para ser ser vice na chapa.



Com a negativa do PRP, que rejeitou a aliança com o PSL e tirou de jogo o nome do general Heleno como possível vice de Bolsonaro, restou ao PSL encontrar um nome dentro da própria legenda que seja capaz de manter a candidatura de Bolsonaro. O nome mais forte passou a ser advogada Janaína Paschoal - denunciante do impeachment de Dilma Rousseff. Janaina ainda afirmou que, embora defenda o nome de Bolsonaro, possíveis cargos não estão em discussão.



Paulo Rabello Castro, candidato do PSC para a disputa, também ainda busca um vice, que ele quer que seja mulher.



Esquerdas

Já nos partidos de esquerdas, as primeiras chapas estão completas: Guilherme Boulos e Sônia Guajajara disputam pelo PSOL e Vera Lúcia e Hertz Dias concorrem pelo PSTU.