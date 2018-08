Candidato, Alckmin promete 'volta do emprego'

Vice

Alckmin tem como vice a senadora Ana Amélia Lemos (PP-RS). A como vice teve 288 votos favoráveis, uma abstenção um voto contrário. A convenção ocorre neste sábado, em Brasília.



O nome da jornalista, que está em seu primeiro mandato no Senado depois de disputar sua primeira eleição, começou a ser cotado tão logo Alckmin recebeu uma negativa de Josué Gomes (PR). O empresário, filho do ex-vice de Luiz Inácio Lula da Silva, era o nome mais preferido dos partidos do centrão, mas recuou do convite após uma interferência direta de Lula, que mesmo preso atuou por meio dos seus interlocutores para que o filho do seu ex-vice não se aliasse ao tucano. Um segundo nome cotado para a vaga, Aldo Rebelo, do Solidariedade, chegou a ser cotado pelo DEM e pelo próprio PP, mas ainda sob forte influência de sua atuação como ministro do governo Lula, teve seu nome deixado de lado.



"Digo em nome do Brasil. Ana Amélia o seu apreço pela verdade é a marca dos que entram para a vida pública para lutar sem descanso pela vida do cidadão. Em seu primeiro mandato ela já fez muito mais do que muitos há de asas fingem não ser políticos. Ana Amélia é empoderamento. O grau de participação das mulheres na política é um indicador confiável do grau de amadurecimento das democracias. Com Ana Amélia vamos avançar", afirmou o tucano.



Sob aplausos, Alckmin finalizou dizendo que quer ser presidente para unir o país. "Uma nação dividida não multiplica emprego, educação segurança. Quero ser presidente para unir o país. Não há tempo a perder. Quero ser presidente epara mobilizar o entusiasmo e a confiança a determinação", disse.









Apoiado pelo Centrão, grupo de partidos que detém boa parte dos votos no Congresso Nacional, Alkcmin ganhou também o maior tempo da propaganda no rádio e na televisão. Em seu discurso, o candidato afirmou que a busca pelos partidos foi necessária para que ele, caso eleito, tenha força para realizar mudanças."Para isso buscamos uma ampla aliança com vários partidos, que nos fará os votos que precisamos para aprovar as reformas no congresso. Aqueles que dizem que vão aprovar projetos sem o apoio dos partidos mentem ao povo. Vamos mudar a maneira de mudar a política no país para que nunca mais façam o que fizeram com a política. Essa eleição não é para candidato, é eleição para presidente. Estamos mais do que preparados para liderar esse processo de mudança", afirmou.