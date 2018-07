Candidato à Presidência, Bolsonaro promete 'privatizar maioria das estatais

Convenção do PSL ocorreu neste domingo, no Rio de Janeiro. Cotada para o cargo, advogada Janaína Paschoal esteve no evento

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) foi oficializado neste domingo (22) como candidato do partido para a disputa pela Presidência da República. Em seu discurso durante a convenção, que ocorreu no Rio de Janeiro, o agora candidato prometeu privatização de estatais e a fusão dos ministérios da Fazenda e da Economia.



"A partir desse momento, da confirmação da minha candidatura, passa a ser uma missão. Se estou aqui, é porque acredito em vocês. Se vocês estão aqui, é porque acreditam no Brasil", afirmou o candidato, que ainda fez referência ao limitado tempo que terá na propaganda eleitora devido à falta de apoio de outros partidos. Sem aliança, o PSL deve ter menos de meio minuto na propaganda eleitoral.



Apesar de ser um dos líderes das pesquisas eleitorais, Bolsonaro acumulou rejeições que resultaram até mesmo na dificuldade de fechar um nome para ser ser vice na chapa. O nome mais forte passou a ser advogada Janaína Paschoal - denunciante do impeachment de Dilma Rousseff. Ela, contudo, tentou minimizar a indicação. Apesar de estar na convenção, a vaga de vice ao lado de Bolsonaro permaneceu aberta. Janaína compôs a mesa junto a outros nomes que já foram cotados para vice em sua chapa: Magno Malta (PR) e general Heleno (PRP).



Além de anunciar algumas das medidas do seu plano de governo, o deputado também criticou fortemente seu opositor, Geraldo Alckmin (PSDB), que conseguiu fechar em torno do seu nome uma aliança com os 12 partidos que integram o Centrão. "Quero agradecer Geraldo Alckmin por ter juntado a nata do que há de pior no Brasil ao seu lado", afirmou.