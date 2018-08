Candidata, Marina Silva diz que irá 'governar com os melhores'

Ex-senadora foi oficializada neste sábado em convenção do partido;

Oficializada candidata à Presidência da República pelo Rede, a ex-ministra Marina Silva afirmou que irá governar 'com os melhores', caso venha a vencer a eleição para a Presidência da República. A convenção do partido que sacramentou o nome de Marina ocorreu neste sábado, em Brasília. Como vice, a candidata terá o ex-deputado Eduardo Jorge, do PV.



"Eleitos, vamos governar com os melhores, não só com os partidos. Não é inteligente. Me perguntam: mas como vai governar com dos deputados? Dilma não governou e Temer não governa com 300", disse a candidata.



Ex-integrante do PT, assim como Marina Silva, Eduardo Jorge se candidatou ao Palácio do Planalto em 2014 pelo PV. No segundo turno daquele ano ele apoiou o tucano Aécio Neves. Nas redes sociais, Marina Silva comemorou a decisão.



"Os que acompanham a luta socioambiental, a luta dos verdes, sabe que eu e o Eduardo sempre caminhamos juntos em objetivos e ideias. Mas os jornalistas sempre me perguntavam: qual o perfil do vice. Eu dizia: complementar. Mas eu pensava no ouro da casa. No Miro Teixeira, no Marcos Palmeira... Mas todos eles me diziam, 'Ah, mas se fizéssemos acordo com o PV...' Agradeço o conselho, porque fizemos uma aliança programática e não pragmática. Não é pelo tempo de TV, não é para pegar marqueteiro para enganar o Brasil", afirmou.



Candidata pela terceira vez à Presidência, Marina recordou Eduardo Campos (PSB), morto em um acidente aéreo em 2014, e pelo qual Marina assumiu a candidatura. "Fui candidata duas vezes. Em 2010, quando terminou, eu tinha 19 milhões de votos. Em 2014, uma campanha difícil. Perdemos Eduardo Campos. Não dá para substituir quem não está", afirmou.



Recursos

Apesar da aliança com o PV, Marina terá pouco mais de um minuto na propaganda do rádio e da televisão. Outro problema enfrentado por Marina será os recursos para a campanha. A plataforma para arrecadação de recursos, lançada em meados de julho,e chegou a 83% da meta, de R$200 mil, com R$165 mil.



"A estrategia é continuar sendo coerente, mesmo com recursos parcos em função dos grandes partidos terem decidido serem donos do fundo eleitoral e do tempo de tv. Nos e o PV vamos nos mobilizar junto so povo para conseguir fazer a campanha", afirmou Marina.