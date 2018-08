Candidata, Manuela não descarta desistir da candidatura por Lula

Convenção do PCdoB confirmou a deputada na disputa pela Presidência da República nesta quarta-feira

Poucos minutos depois de ser confirmada como candidata do PCdoB à Presidência da República, a deputada estadual pelo Rio Grande do Sul Manuela D'Ávila admitiu que, até o dia 15 de agosto, data limite para o registro das candidaturas, poderá desistir da disputa em prol de uma aliança em torno do nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O petista, que está preso em Curitiba, é o pré-candidato do PT nas eleições deste ano.



"[a nossa candidatura] sempre foi uma candidatura que defendeu a unidade do nosso campo político. Nós fizemos um conjunto de apelos dizendo que a nossa candidatura não é obce para a unidade do nosso campo. Nós ainda temos algum tempo. Se surgir uma unidade nesse sentido, nós seguimos entusiastas porque para nós há uma necessidade muita viva de retirar o Brasil da crise que nós temos. Nós acreditamos que no nosso campo, com as diferenças que temos diferenças pequenas do que representa a crise para as mulheres e homens brasileiros", afirmou.



Manuela, contudo, afirmou que não há negociação direta sobre ser vice de Lula, mas admite a possível desistência pelo que ela chama de "unidade da esquerda". "Não há nenhuma negociação. Nós muitas vezes fizemos um apelo público ela unidade como disse.



Segundo ela, as mudanças podem ocorrer até o dia do registro da candidatura.



"Tem gente que diz que a esperança é a última que morre. Eu defendo que o último a morrer é o esperançoso. A esperança se vai e depois ele vai. Então eu continuo esperançosa para que a nossa unidade seja viabilizada. Temos um tempo até o registro das candidaturas. Hoje homologamos a nossa e se essa unidade não for deflagrada no primeiro turno, eu também tenho a convicção de que a nossa candidatura pode ser aquela que chegue ao segundo turno", afirmou.