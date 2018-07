PT apresentará na campanha propostas de reforma no Judiciário

Mandato para tribunais e participação civil em conselhos de Justiça estão entre as propostas, que devem ser detalhadas na próxima semana

O coordenador da campanha do PT, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira (20) que o partido deve divulgar na próxima semana o detalhamento de uma série de propostas de governo. Entre elas está mudanças na nomeação de agentes que compõem os órgãos e os procedimentos de decisão.



"Tem um debate sobre reformas do aparato estatal. Na composição do CNJ [Conselho Nacional de Justiça] e do CNMP [Conselho Nacional do Ministério Público], com mais participação da sociedade, para que esses organismos sejam mais permeáveis à sociedade", disse.



De acordo com Haddad, o objetivo é "resgatar a soberania popular" modificando os procedimentos para determinadas regras. "A utilização de plebiscitos e referendos com o objetivo de validar decisões importantes", disse.



Ainda de acordo com Haddad, o partido deve manter proposta que já havia sido defendida por Lula anteriormente, de implementar um mandato com duração definida para ministros de tribunais superiores. "Estamos discutindo o prazo, se 11 anos ou 13 anos", afirmou.



Visita

As informações foram anunciadas após visita ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. Na ocasião, Haddad afirmou que o advogado do petista, Sepúlveda Pertence, esteve com o político na tarde desta sexta-feira para definir a estratégia de defesa sobre embate político gerado pela concessão de liberdade anulada, no dia 8 de julho.



"O Lula ouviu as considerações estratégicas [do advogado] e vai nos próximos dias amadurecer as informações", afirmou Haddad, sem citar os próximos passos da defesa.



Questionado sobre a indicação do nome de Josué Gomes (PR) - filho do ex-vice de Lula, José de Alencar - para compor a chapa de Geraldo Alckmin (PSDB), Haddad disse que Lula disse apenas que vai "aguardar" uma posição "definitiva" e não se manifestou sobre o assunto.



Economia

O plano econômico do PT também será detalhado na próxima semana. As propostas que estão sendo finalizadas seguem o objetivo de facilitar o acesso à crédito e introduzir uma reforma tributária.