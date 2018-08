Câmara e Senado iniciam esforço concentrado de votação

Medida agiliza aprovação ou rejeição de matérias prioritárias

O Congresso Nacional voltou do recesso legislativo em ritmo de eleições gerais. Há dois meses da renovação de mandatos e da escolha do futuro presidente da República e de governadores, os parlamentares vão reservar alguns dias para trabalhar pautas prioritárias.

O chamado esforço concentrado deve mobilizar deputados e senadores a partir de hoje, para a votação de temas urgentes. Na Câmara, as sessões especiais estão marcadas para 7,8,13 e 14 de agosto; 4 e 5 de setembro.

Entre as pautas a ser votadas, há sete medidas provisórias que trancam a pauta do Plenário. Três delas são sobre o marco legal da mineração, que muda regras de royalties e tributação do setor. Outra MP muda tributação das petroleiras, e outra que dá incentivos fiscais as salas de cinema.

Ainda há dúvidas se todas serão votadas, já que Rodrigo Maia tinha anunciado que só votaria MPS depois da mudança no rito de tramitação das iniciativas legislativas do governo. A PEC que muda o rito também está na pauta.

No Senado

Os líderes dos partidos do Senado se reuniram na tarde desta terça-feira (7), para definir a pauta de votações no Plenário para o mês de agosto. Até o fechamento desta reportagem, a reunião ainda estava em andamento, na Presidência.

A Casa deve fazer duas semanas de esforço concentrado neste mês e uma terceira em setembro, antes das eleições de outubro. Entre as matérias que devem ser incluídas na pauta, está a Medida Provisória (MPV) 829/2018. O texto aprovado pelos deputados em julho prorroga contratos temporários de pessoal em três ministérios: Cultura; Desenvolvimento Social; e Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

A matéria ainda não foi levada a Plenário, mas já chega ao Senado trancando a pauta, ou seja, os parlamentares só poderão analisar outros projetos de lei após votar a MPV, que perde a validade no dia 14 de setembro.

Ainda devem ser votados outros dois projetos de lei aprovados pela Câmara dos Deputados no primeiro semestre. O PLC 77/2018, que permite a privatização de distribuidoras de energia, e o PLC 78/2018, que autoriza a Petrobras a transferir para outras petroleiras até 70% dos direitos de exploração do pré-sal. A votação dessas duas matérias no Plenário do Senado depende da aprovação de requerimentos de urgência.