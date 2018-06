Câmara debate hoje PEC do foro privilegiado

Atualmente, a restrição do foro atinge apenas parlamentares, ministros e conselheiros dos tribunais de contas

Tramita na Câmara dos Deputados uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que pretende dar fim ao foro privilegiado, mantendo apenas a presidentes da República, das Casas Legislativas e de órgãos do Judiciário. O texto é tema de audiência pública que será realizada nesta quarta-feira (13), em comissão especial.



Atualmente, a restrição do foro atinge apenas parlamentares, ministros e conselheiros dos tribunais de contas. Contudo, a lei ainda prevê o dispositivo a diversas autoridades, entre elas: juízes, prefeitos, desembargadores, chefes de missão diplomática e membros do Ministério Público da União.



O Superior Tribunal de Justiça (STJ) também discute a possibilidade de limitar a prerrogativa de algumas autoridades. Em segunda sessão sobre o caso na última semana, a conclusão foi adiada após pedido de vistas - mais tempo para analisar - por Felix Fischer.



Eles analisam se o STJ pode limitar a prerrogativa, sem um aval do STF. O placar atual é de 3 a 1 pela possibilidade de restrição.