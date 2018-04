Câmara aprova texto base que cria Sistema Único de Segurança Pública

Em votação quase unânime, deputados acatam substitutivo apresentado por Alberto Fraga; placar foi de 367 votos favoráveis e apenas um contrário

Deputados aprovaram - por 367 votos favoráveis e um contrário - o texto base do projeto de lei que define a criação do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Após inúmeras tentativas de apreciar o texto no plenário da Câmara, durante a sessão desta quarta-feira (11) os parlamentares conseguiram encerrar a análise do teor da proposta.



O documento aprovado foi o substitutivo relatado pelo deputado Alberto Fraga (DEM-DF). De acordo com o texto, a atuação conjunta das polícias e órgãos de inteligência vai acontecer através de operações com planejamento e execução integrados. Além disso, serão criadas estratégias comuns para a prevenção de crimes, combate às organizações criminosas, ao tráfico de drogas e armas.



Alterações significativas, já presentes no texto de Fraga, tratam da aceitação mútua dos registros de ocorrências, do compartilhamento de informações e do intercâmbio de conhecimentos técnicos e científicos entre os membros das forças de segurança e inteligência nacional.



Os parlamentares seguem analisando os destaques apresentados ao texto de Fraga. O primeiro a ser apreciado, do deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), pretendia incluir nos objetivos da política nacional a disponibilização de canais de participação virtual e controle pela sociedade.



O destaque também pedia a realização do controle e fiscalização de casos de uso excessivo da força; de armamentos e munições para apurar seu uso individualizado; e a utilização efetiva da Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras (Enafron). Porém, as sugestões foram rejeitadas por 250 deputados.