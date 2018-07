Câmara aprova MP que prorroga contratos de ministérios

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (11), a medida provisória (MP) que autoriza a prorrogação por até um ano de 187 contratos dos ministérios da Cultura, do Desenvolvimento Social e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A justificativa do governo para ampliação do prazo é "atender a necessidade temporária de excepcional interesse público desses órgãos".

Como a medida provisória perde validade no dia 15 de agosto, foi votada pelos deputados como extrapauta. Porém, a MP ainda precisa ser aprovada pelos senadores, o que só deve acontecer após o recesso parlamentar. A sessão de votações desta quarta-feira é a última antes da paralisação das atividades, que se inicia no próximo dia 18.

Caso seja aprovado a tempo, o Ministério da Cultura fica autorizado a prorrogar 108 contratos firmados a partir de 20 de maio de 2013. Outros 55 contratos do Ministério do Desenvolvimento Social, celebrados entre 1º de maio e 31 de dezembro de 2013, também são prorrogados com a medida. Já o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações foi autorizado a prorrogar 24 contratos firmados até dezembro de 2013.