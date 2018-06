Câmara aprova MP que cria o Ministério da Segurança com mudanças

Parlamentares retiraram trecho que previa o desmembramento Ipea para a criação de instituto

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (13) a Medida Provisória que cria o Ministério da Segurança Pública. O texto foi analisado em forma de projeto de lei de conversão, já que a edição da presidência da República foi modificada pelos deputados.



O ministério foi criado em fevereiro em meio as medidas para a intervenção federal no Rio de Janeiro. O objetivo do governo foi integrar as polícias públicas de segurança pública com a gestão da pasta, que inclui a coordenadoria das forças policiais e do sistema carcerário.



Em comissão, os deputados aprovaram a criação do Instituto Nacional de Estudos sobre Segurança Pública (INESP). No plenário, os parlamentares retiraram trecho que previa preencher a composição da instituição com servidores do Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada (Ipea).



Os deputados decidiram manter a autorização do ministro de Segurança solicitar à Presidência da República a atuação das Forças Armadas de forma excepcional, desde que com a ciência do Ministério da Defesa.



Os deputados retiraram o artigo que permitia a cessão de militares do Distrito Federal restrita ao exercício de cargo ou função correlata à atividade de policial militar ou bombeiro militar em diversos órgãos federais e distritais.



Os parlamentares negaram também um destaque do deputado Laerte Bessa (PR-DF) que equiparava o regime estatutário da Polícia Civil do Distrito federal a de servidores públicos federais.