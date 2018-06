Câmara aprova MP que amplia assistência a refugiados

Acordo entre lideranças retirou artigo 'jabuti' que tratava do prazo para manifestação da Funai em estabelecimentos empresariais

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (5) a Medida Provisória 820/18, que amplia e define as ações de assistência emergencial para migrantes e imigrantes. A edição da regra pela Presidência da República se deu após a intensificação do fluxo migratório de venezuelanos em Roraima.



A Medida Provisória foi assinada em feveiro deste ano e instituiu o Comitê Federal de Assistência Emergencial para o acolhimento de refugiados e reconheceu a situação de vulnerabilidade dos imigrantes. As regras valem para todo o território nacional. Durante a votação, parlamentares mantiveram a condição expressa de disponibilidade orçamentária e rejeitara emenda que incluiria entidades no comitê.



A eles, o texto estabelece a ampliação da: atenção à saúde; oferta de atividades educacionais; formação e qualificação profissional; garantia dos direitos humanos; proteção dos direitos das mulheres, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, população indígena e comunidades tradicionais atingidas; oferta de infraestrutura e saneamento; segurança pública e fortalecimento do controle de fronteiras; logística e distribuição de insumos; mobilidade, distribuição no território nacional e apoio à interiorização das pessoas atendidas.



A medida autoriza a celebração de convênios com entidades e organizações da sociedade civil. A norma estabelece ainda que devido ao caráter emergencial, as ações de assistência devem ser priorizadas, inclusive quanto às transferências de recursos e exige a celeridade nas demandas de contratação.



Jabuti

Um acordo entre as lideranças do governo e da Minoria decidiu retirar do texto de um artigo incluído que ampliada em 30 dias o prazo para manifestação da Fundação Nacional do Índio (Funai) sobre a autorizações de estudos ambientais em terra indígena para a realização de empreendimentos. Eles entenderam que o assunto não tinha ligação com o tema principal da matéria.



Denúncia

Apesar de estar em vigência desde fevereiro, a medida não evitou que imigrantes ficassem sem auxílio. Na última semana, o Ministério Público Federal (MPF) de Roraima recomendou ao governo estadual e federal providências para garantir "atendimento adequado" a indígenas venezuelanos que estão em municípios da fronteira. Após vistoria em abrigos, os promotores classificaram como estado de "péssima condição sanitária".



No documento,a procuradora Manoela Lopes, relata que há casos de abrigados "gravemente doentes" e sem atenção médica. Em um dos municípios de fronteira com casos mais graves, apenas uma ambulância atende a população da cidade, de 12 mil habitantes.



Fronteira

O governo de Roraima pediu que o governo federal feche temporariamente a fronteira ou limitar o ingresso dos venezuelanos em território nacional pelo estado. O caso está sendo analisado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), com relatoria da ministra Rosa Weber.



Além de restringir a fronteira, o estado pede ainda a transferência de recursos adicionais para suprir custos que o governo estadual vem suportando para a prestação de serviços públicos aos imigrantes. Roraima também quer que a União seja obrigada a promover medidas administrativas na área de controle policial, saúde e vigilância sanitária aos cidadãos venezuelanos que cruzam a fronteira com o Brasil.



Weber convocou para o dia 18 de maio, às 14h, audiência de conciliação com representantes do Estado de Roraima, da União e da Procuradoria-Geral da República (PGR), sobre o pedido.